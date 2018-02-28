24 bin kişiyi zehirleyecek uyuşturucuyla yakalandılar

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalarda araç ile Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Yapılan takip sonucu Aydın-İzmir otoban gişelerde durdurulan binek araçta bulunan A.D. , T.A. ve S.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Araçta yapılan aramada 13 bin 360 kullanımlık 918 gram metamfetamin maddesi ve 5 bin 500 kullanımlık 275 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.