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28 Şubat 2018 14:43

24 bin kişiyi zehirleyecek uyuşturucuyla yakalandılar

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, yaklaşık 24 bin kullanımlık 1 kilo 193 gram metamfetamin ve eroin maddesiyle yakalanan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

24 bin kişiyi zehirleyecek uyuşturucuyla yakalandılar

28 Şubat 2018 14:43


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalarda araç ile Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.


Yapılan takip sonucu Aydın-İzmir otoban gişelerde durdurulan binek araçta bulunan A.D. , T.A. ve S.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Araçta yapılan aramada 13 bin 360 kullanımlık 918 gram metamfetamin maddesi ve 5 bin 500 kullanımlık 275 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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