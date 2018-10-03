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25 kişi adına düzenlenmiş senetle yakalandılar

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 kişi 25 kişi adına düzenlenmiş senetle yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 kişi 25 kişi adına düzenlenmiş senetle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘tefecilik' suçuyla mücadele kapsamında Didim ilçesi Hisar Mahallesinde A.Ç. ve M.Ç. isimli şahısların iki ayrı işyeri ve ikametlerinde yapılan aramada toplam 25 adet farklı isimler adına düzenlenmiş senet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 170 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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