25. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı 20 Eylül'de açılıyor

Söke Belediyesi öncülüğünde Söke Genç İş Adamları Derneği (SÖGİAD) tarafından gerçekleştirilen Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırının bu yıl 25.'si yapılacak.

Panayır için hazırlıkların tamamlandığı, katılımcı firmaların belirlendiği belirtilirken; Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı bu yıl 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde yine kapalı pazaryeri alanında gerçekleştirilecek. Panayırın açılış töreni 20 Eylül günü saat 18.00'de yapılacak. Gerçekleştirilecek Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırında bu yıl 59 katılımcının yer aldığı belirtildi. Panayırda 14 tarım aletleri, 7 tarım makinaları, 7'si otomotiv sektöründen olmak üzere gıda, eğitim, finans, sağlık, inşaat sektörleri ile STK ve kamu kuruluşlarından oluşan 19 ayrı sektörde faaliyet gösteren katılımcılar yer alacak.

SÖGİAD tarafından yapılan genel üye toplantısında dernek Başkanı Bilal Ülker, 25. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı ile ilgili açıklama yaptı. Geçtiğimiz yıl 49 katılımcı ile gerçekleşen panayırın katılımcı sayısının bu yıl arttığına dikkat çeken Bilal Ülker, panayır gerçekleşmesinde destek veren başka Söke Belediyesi'ne, katkı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve sponsorlara teşekkür etti.

SÖGİAD Başkanı Bilal Ülker; “Katılımcılarımızla birlikte keyifli, bereketli bir fuar süreci geçirmeyi umuyoruz. Kuşadası, Germencik, Nazilli, Aydın, Ödemiş, İzmir, Milas, Denizli, İstanbul, Ankara ve Konya'dan gelen birbirinden değerli işletmelerimizle mükemmel bir dört gün geçirmeyi hedefliyoruz. Fuarımız anlam ve amacı itibariyle ekonomiye katkıda bulunmak, katılımcılar ve sektör temsilcilerinin ticari gelişmelerine ivme kazandırmak, vizyon ve misyonlarını anlatmalarına olanak sağlamak için mükemmel bir zemin oluşturmaktadır. Ekonomiye ciddi katma değer oluşturacak bu organizasyona tüm esnafımız ve halkımız davetlidir” dedi.

Gerçekleştirilen toplantıda ayrıca SÖGİAD'ın yeni üyelerine rozetleri de takıldı. Mimar Cem Sarıkaya'ya üyelik rozetini Başkan Bilal Ülker takarken; Zeynep Kavas Fidan'ın üyelik rozetini EGAFED YİK Başkanı Efkan Ceylan, İnşaat Mühendisi Berkay Öz'e ise üyelik rozetini geçmiş dönem başkanlarından Tolga Coşkun taktı. SÖGİAD Başkanı Bilal Ülker, SÖGİAD'ın yeni üye katılımlarıyla büyüyüp, güçlendiğini ve yaş ortalamasının da gençleştiğini söyledi.