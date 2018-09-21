25. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı açıldı

'si düzenlenen Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı kapılarını açtı. Söke Belediyesi öncülüğünde Söke Genç İş Adamları Derneği (SÖGİAD) tarafından düzenlenen sergi ve panayırının açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış törenine Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Ak Parti Aydın Milletvekilleri Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, siyasi partiler, kurum ve kuruluşların temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan SÖGİAD Başkanı Bilal Ülker; “Fuarımız, firmalarımızın bu güven çatısı altında iletişim kurabilmeleri, ulaştıkları teknolojiyi paylaşmaları, ürün çeşitlerini sergilemeleri, müşteri portföylerini oluşturmaları, misyonlarını ve vizyonlarını organizasyon alanında anlatmaları, ticari anlaşmalar yapmaları, sektörlerindeki İnovasyon çalışmalarını aktarmaları için önemlidir. Fuarımız, Kobiler için gerekli ortamı hazırladığı gibi düzenlendiği kente değer katmakta, kentinin sınırları dışına çıkmasına da olanak tanımaktadır. Başta Sökemizin güzide esnafı ve sanayicisi olmak üzere Kuşadası, Germencik, Nazilli, Aydın Merkez, Ödemiş, İzmir Merkez, Milas, Denizli, İstanbul, Ankara, Akşehir ve Konya merkezden gelen 19 ayrı sektörde 59 girişimci fuar alanımızda bulunmaktadır. Katılımcı esnafımızın tamamına bereketli, huzurlu, keyifli, bol satış sözleşmelerinin olduğu dört gün diliyorum” dedi.

Konuşmasında ülke olarak ekonomik ve siyasi anlamda zor bir süreçten geçildiğini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “2013 yılı ve 2017 yılı cari açığının 219.8 milyar dolar. Aynı dönemde enerji ithalatına ülke olarak ödediğimiz para 213 milyar dolar. Neredeyse cari açığımızın tamamını enerji ithalatına veriyoruz. Cari açığın kapanmasında Türkiye'nin üç önemli silahı var; tarımsal üretimin arttırılması, turizm gelirlerinin artırılması ve enerji ithalatını yenilenebilir enerji üretimini arttırarak sonlandırılması diye düşünüyorum. Geçen yılki fuarda imalatçı firmaların sergilenen ve tüketici tarafından kabul gören birçok ekipmanın üreticiler tarafından kullanıldığını görüyoruz. Bu senede değişik ürünler fuarda yer alıyor. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı katılımcılarına ve Sökemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu konuşmasında tarımda sürdürülebilirlik için toprağın korunmasına, aşırı gübre ve ilaç kullanımı yapılamasına dikkat çekerek; üreticilere çağrıda bulundu.

CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Ak Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın da birer konuşma yaptığı açılış töreninde açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.

Başta tarım alet ve ekipmanları olmak üzere otomotiv, inşaat, fidancılık, hayvancılık gibi 19 farklı sektörden 59 katılımcının bulunduğu 25. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı Pazar gününe kadar açık kalacak.