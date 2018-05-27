27 Mayıs davası İstinaf Mahkemesine taşındı

dönem DP’li milletvekilleri ve ailelerinde yol açtığı mali hak kayıplarının giderilmesi için TBMM aleyhine açılan ve daha duruşma yapılmadan ret edilen dava İstinaf Mahkemesine taşındı.

Demokrat Parti (DP) eski GİK üyesi Samet Ocakoğlu, babası 11. Dönem DP Manisa Milletvekili Orhan Ocakoğlu’na 27 Mayıs 1960 Darbesi’nde ödenmeyen 18 aylık milletvekili maaşının günümüze uyarlanarak ödenmesi için 2013 yılında hukuki süreç başlattı. Babasına ait alacağı TBMM Başkanlığından talep eden ve 27 Mayıs darbesine karşı TBMM nezdinde yaptığı başvurunun ardından girişimlerini bir adım daha ileriye taşıyan Ocakoğlu, 27 Mayıs darbesinin DP’li milletvekilleri ve ailelerinde yol açtığı mali hak kayıplarının günümüze uyarlanarak veraset hukuku çerçevesinde ödenmesi için TBMM aleyhinde İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Ocakoğlu, TBMM’nin bulunduğu Ankara’ya havale eden davayı gören 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin davayı duruşmasız olarak ret etmesi ve Mart 2018’de ise yeniden yargılama talebine olumsuz karar vermesinin ardından davayı İstinaf Mahkemesine taşıdı.

Kamuoyunda 27 Mayıs Davası olarak bilinen ve 6 yıldır süregelen hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydeden Samet Ocakoğlu, “27 Mayıs davamızın kesin hükümlü idari mahkeme yönünden ret kararına karşı, 6100 SK ve tüm hukuki müktesebat dayanağı ve kanundaki karşılıkları bariz gerekçelerimizle ‘Yeniden Yargılama’ talebi ile açtığımız dava, 13 Mart 2018 tarihinde Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinde davacı olarak tek bir ifadede bulunamadığımız şartlarda ret edildi.

Bu kere de hukuk düzenimizdeki bir yargı yolu olan İstinaf Mahkemesine başvurduk. Ankara İstinaf Mahkemesi’ndeki dava açmamız bir tevafuk olarak 27 Mayıs Askeri Darbesinin 58. yıl dönümüne tesadüf etmektedir. İnşallah bu takvimin ayrıca bir manası olur. Bizler davada hak sahipleri olarak Türkiye’nin bu karara layık olduğu inancındayız. Davamız diridir ve bu yollarda istikametimize doğru yürüyüşümüz sürmektedir. 27 Mayıs Davamızın talebini gönülleri incitmeye değil, gönüller yapma dilek ve kararlılığı ile gündeme taşımıştık. Hak vardır, hukuku da olmalıdır. Davamız vesilesi ile milletimize ebedi saadetler dileriz” şeklinde konuştu.