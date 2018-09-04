28 yaşındaki genç 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen bilgiye göre; olay 2 Eylül Pazar akşamı Didim’in Yalıköy mahallesinde meydana geldi. İddialara göre; Mahalle sınırları içerisinde hayvanların otlatılması sebebiyle İbrahim Halil Durmuş, hayvan otlatan ve adı öğrenilemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancasını çıkaran Durmuş’un silahı bir anda ateş aldı. Kendisini vuran Durmuş, olay yerine çağrılan ambulansla ilk önce Didim Devlet Hastanesine, ardından Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 gündür Söke Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesi veren Durmuş yaşam savaşını kaybetti. Evli ve 1,5 yaşındaki çocuğu bulunan İbrahim Halil Durmuş Yalıköy mahallesinde üzüntüye neden oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.