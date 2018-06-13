29 öğrenciye ’Kodu Cup 2018’ eğitimi verildi

Öğrenciler eğitim sonrasında elde edilen veriler ile 30 Haziran’a kadar yarışmaya başvuru yapacak.

Kuşadası Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Habitat Gönüllü Eğitmeni Ozan Uslu tarafından laptoplar aracılığıyla verilen ücretsiz eğitim 9-11 Haziran tarihleri arasında İbrahim Zeki Emgin İlkokulu’nda düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan oyun yaratma yarışması Kodu Cup Türkiye’nin teması "Uzayda Yaşam" olarak belirlendi. Yarışmada üçerli gruplar halinde 8-14 yaş arası öğrenciler kendi yazdıkları oyunlar ile rekabet edecek. Başvurular arasından 8-11 yaş kategorisinden beş ve 12-14 yaş kategorilerinden de beş takım olmak üzere toplam 10 takım finale katılarak oyunlarını jüri üyelerine tanıtacak. Yarışmanın sonunda her bir yaş kategorisinden ilk üçe kalanlar ödüllendirilecek. Birinciler ise Kodu Kupası almaya hak kazanacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, çağın gereği olarak çocukların yaratıcılıklarını ve bilgisayar becerilerini geliştirmenin önemine dikkat çekerek Kodu Cup Türkiye 2018 yarışmasına katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi.