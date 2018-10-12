2.Uluslararası Resim Çalıştayı yarın başlıyor

Uluslararası Resim Çalıştayı yarın (13 Ekim) başlıyor. Kervansaray'da 14 ülkeden sanatçı ve akademisyenin katılımıyla gerçekleşecek olan Resim Çalıştayı, 21 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Resim Çalıştayı'na Türkiye, Kosova, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Tacikistan, Katar, Fas, Irak, Cezayir, Umman, Bahreyn, Lübnan, Bangladeş ve Makedonya'dan 27 ressam ve akademisyen katılacak. 13 Ekim'de saat 10.00'da Kervansaray'da başlayacak olan Çalıştay kapsamında gerçekleşecek atölye çalışmalarında sanatçılar özgün eserler ortaya koyacak.

9 günlük Çalıştay kapsamında 17 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'da Prof. Ftam Mrad, İbramaki Sanat Galerisi'nde “İslam Minyatürü” konulu bir sunum yapacak. Resim Çalıştayı, 19 Ekim Cuma günü saat 16.30'da Kervansaray'da Doç. Dr. Onur Topoğlu ve Öğr. Üyesi Dr. Evin Topoğlu tarafından verilecek olan çello dinletisinin ardından saat 17.00'da düzenlenecek Kuşadası Belediyesi Uluslararası 2. Resim Çalıştayı Sergisi açılışı ile sürecek. Çalıştay Sergisi 22-28 Kasım tarihleri arasında İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilecek.