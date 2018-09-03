3. Caferli Güz ve Çevre Şenliği ilgi gördü

Caferli Güz ve Çevre Şenliği” sona erdi. Caferli Meydanı’nda belgesel gösterimleri, halk oyunları ve stand-up gösterileriyle konserin yer aldığı şenliğe Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası Çevre Platformu, Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Söke Belediyesi ve Kuşadası Ticaret Odası’nın destek verdiği iki günlük şenliğe çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel, Kuşadası Jandarma Komutanı Murat Şahin, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Muzaffer Eryiğit, Tufan Asrav, Belediye Meclis Üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, 3.Caferli Güz ve Çevre Şenliği’nin düzenlenmesinde büyük emek harcayan Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği’ne teşekkür ederek çevrenin korunmasıyla ilgili her türlü etkinliğe katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kayalı’nın ardından konuşan Kaymakam Aksoy, beş yıllık Kuşadası Kaymakamlığı sürecinde temiz bir çevre için çalıştıklarını belirterek şenliğin düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Turizm Eski Bakanı Yücel ise konuşmasında 3.Caferli Güz ve Çevre Şenliği’nin Türkiye kamuoyunda ses getirecek bir etkinlik oluğunu belirterek Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği’nin temiz çevre konusunda ciddi çalışmaları olduğunu ifade etti.

Şenlikte sahne alan halk oyunları grupları, Afrikalı akrobatların gösterileri, Süheyl Uygur ve Yüksel Ünal tarafından sergilenen stand-up gösterileri renkli gösterilere sahne olurken Suna Yıldızoğlu, Yasemin Çandır ve Ekrem Ataer konserleri katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Şenlikte ayrıca ünlü sinema sanatçısı Erkan Kesal ‘ın “Fındıktan Sonra”, Cenk Behram Su’nun “Jes İstemiyoz” ve Yavuz Pullukçu’nın “Latmos” isimli çevre temalı filmleri gösterilirken yazarlar Ahter Kutadgu, Ece Ataer, Ekrem Ataer, Ahmet Zeki Muslu, Hasan Cüneyt Bozkurt ve Zehra Ünüvar okurlarıyla buluştu.

Şenlikte Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi tarafından ilkokul çocuklarına yönelik düzenlenen “Temiz Kuşadası” temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.