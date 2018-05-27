3. Ulusal Matematik yarışmasının ödül töreni gerçekleşti

Ulusal Tales Matematik Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Aydın Özel Başak Koleji Merkez kampüsünde gerçekleştirilen ödül töreninde 2 bin 500 öğrencinin finalde yarıştığı Ulusal Tales Matematik Yarışmasında ilk on kişi arasına giren öğrenciler ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreni öncesi törenin açılış konuşmasını yapan Tales Matematik Müzesi Müdürü Ahmet Akyol dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, “Tales Matematik Müzesi olarak bundan 3 yıl önce kurulduk. Buradaki en büyük amacımız matematiksel farkındalığı meydana getirebilmektir. Matematiğin aslında ezber olmadığını matematiğin mantıksal düşünme olduğunu gösterebilmektir. Üç yıl boyunca güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Bizim bu matematik uğraşımızın sebebi, matematiğe kim sahip olmuşsa medeniyete o sahip olmuştur. Bizimde bu uğraşımız o yüzdendir” dedi.

Ödül törenine katılım sağlayanlara teşekkür eden Proje müdürü Metin Akyol, “Eğer medeniyete sahip çıkmak istiyorsanız, eğer bir güç olmak istiyorsanız matematiğe sahip çıkmanız gerekiyor. Ben amatör olarak bilimin ve sanatın birçok dalı ile uğraştım ve şunu gördüm, matematiksel denklemlerin yer aldığını ve matematiksel şifrelerin olduğunu gözlemledim. Ve o zaman matematiği kitaplardan ve defterlerden çıkartılabilmesi gerektiğini hayal ettim” diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Birim Müdürü Tayfun Kalkan ise “ Enstitümüz Türkiye’nin kamu ve kültür diplomasisini yürüten ve yurtdışında ülkemizin sanatını kültürünü tarihini tanıtmaya çalışan güzide bir kurumdur. 140’a yakın ülkede irtibat noktamızda başta Türkçe kursları olmak üzere yabancılara dönük kültürümüzle ilgili birçok faaliyet düzenlemekteyiz. Bu faaliyetlerle varsa olumsuz Türkiye algısını düzeltmektir. Biz bu çalışmalarımıza bilim diplomasisini de ekledik. Ülkemizin bilim ve teknolojide sahip olduğu beceriyi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaları yürütürken yakın bir geçmişte yolumuz Aydın’daki Başak Koleji ile kesişti. Fark ettik ki, oluşturmuş oldukları Tales Matematik Müzesi ülkemizi dünyada ilk 25 ülke arasına soktu. Bununla gurur duyduk ve bunu tanıtmalıyız dedik. Ve oluşturulan Matematik Müzesi Tırını Bosna hersek ve Macaristan’a götürdük. Sonuçlar hepimizi mutlu etti ve bu yolculuk devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrenciler tek tek sahneye davet edilerek ödülleri takdim edildi.