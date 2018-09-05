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05 Eylül 2018 19:43

3. Uluslararası Kuşadası Halk Dansları Festivali başlıyor

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla 7 ülkeden 415 dansçının katılımıyla gerçekleşecek olan üç günlük 3.

3. Uluslararası Kuşadası Halk Dansları Festivali başlıyor

05 Eylül 2018 19:43

Uluslararası Kuşadası Halk Dansları Festivali, yarın saat 21.30’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sergilenecek dans gösterileri ile başlayacak.


Festivale Bulgaristan, Moldova, Romanya, Hindistan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den katılan halk dansları toplulukları, Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında 7 Eylül’de saat 14.00’dan itibaren ilçenin farklı sokak ve meydanlarında gösteriler gerçekleştirecek.


Kuşadası’nın kurtuluşu kutlamaları kapsamında saat 20.30’da Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayacak olan Fener Alayı’na da katılacak olan halk dansları toplulukları, 8 Eylül tarihinde saat 21.30’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenecek gösterilerle bir kez daha Kuşadalılarla buluşacak.




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