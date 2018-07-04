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04 Temmuz 2018 09:29

3 yaşında kaybolan Mustafa’dan 9 yıldır haber alınamıyor

Türkiye, kaybolduktan 18 gün sonra ölüsü bulunan Leyla’nın acısını yaşarken Aydın’ın Buharkent ilçesinde yaşayan Erol Ailesi 9 yıldır 3 yaşında iken kaybolan evlatları Mustafa’nın yolunu gözlüyor.

3 yaşında kaybolan Mustafa’dan 9 yıldır haber alınamıyor

04 Temmuz 2018 09:29


Aydın’ın Buharkent ilçesine Bağlı kırsal Ortakçı Mahallesi’nde 21 Mayıs 2009 tarihinde 3 yaşındaki Mustafa Erol kayboldu. Köy içinde kaybolan Mustafa’nın bulunması için ekipler günlerce arama yaptı. Ancak arama çalışmalarından bir türlü sonuç alınmayınca çalışmalara ara verildi. Olaydan 7 yıl sonra Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığının talebi ve Nazilli Cumhuriyet Savcılığının izni ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından adli yaşlandırma yöntemi ile Mustafa Erol’un 10 yaşındaki hali fotoğraflanıp her yere dağıtıldı. Aranan kişiler listesinden de yer alan ve o zaman 3 yaşında olan Mustafa Erol, yapılan tüm çalışmalara ve aradan geçen 9 yıla rağmen halen bulunamadı.


Oğlu Mustafa’nın halen yolunu gözlediklerini belirten Anne Derya Erol, “Mustafa kaybolalı 9 yıl oldu. O zaman devlet yetkilileri elinden gelen her şeyi yaptı. Günlerce arandı. Ancak çocuğumuz bulunmadı. Ancak biz halen ümidimizi tüketmedik” diye konuştu.


Mustafa da dede ziyaretinde kayboldu


Buharkent ilçe merkezinde oturan Derya-Hasan Hüseyin Erol çifti, 21 Mayıs 2009 günü Ortakçı köyünde oturan Derya Erol’un babası Galip Çağlayan’ın evine ziyarete gitmişti. O tarihte 6 yaşında olan ablası Hande ile 3 yaşındaki Mustafa Erol, birlikte oynamak için bir süreliğine evlerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra evdeki annelerinin yanına dönmek isteyen iki kardeş yarışmaya karar verdi. Abla Hande kardeşine “Sen arka sokaktan gel, ben de diğer sokaktan gideyim. Kim önce eve gidecek?” diye yarışı başlattı. Koşarak eve giden abla, annesiyle birlikte küçük Mustafa’yı beklemeye başladı. Küçük çocuğun uzun süre eve gelmemesi üzerine durum baba Hasan Hüseyin Erol ve ailenin yakınlarına bildirildi. Bunun üzerine anne ve baba ile birlikte anneanne Fatma Çağlayan ve dede Galip Çağlayan; Mustafa’yı köyün her tarafında aradı. Aydın, Denizli ve İzmir Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri ile Aydın UMUT Arama Kurtarma ekipleri ve jandarma günlerce Mustafa Erol’u aradı. Ortakçı Köyü’nde herkes minik Mustafa için müjdeli haber bekledi. Aramalara köylüler de katılırken Mustafa günlerce süren tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa’nın bulunması için jandarma ve polis de özel ekipler kurdu. Aradan geçen 9 yıllık zaman zarfında Mustafa Erol ile ilgili hiçbir ipucu elde edilemedi.




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