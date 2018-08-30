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30 Ağustos 2018 12:15

30 Ağustos Zaferi Didim’de kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 96.

30 Ağustos Zaferi Didim’de kutlandı

30 Ağustos 2018 12:15

yıl dönümü Aydının Didim ilçesinde törenlerle kutlandı.


Didim Kent Meydanında bulunan Atatürk Heykeli önünde gerçekleşen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Siyasi Parti ilçe başkanları, meslek örgütlerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Didimliler katıldı.


Törende Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Atatürk heykeline çelenk koydu ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.


Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven gerçekleştirdi. Gülseven 30 Ağustos Zaferinin tarihsel sürecine değinerek,i zaferin Türk milletinin topyekün birlikte mücadelesiyle elde edildiğini dile getirdi. 30 Ağustos Zaferinin ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü olarak ta kutlandığını belirterek Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gücünü milletten alan tek ordu olduğunu, hiçbir grup yada zümrenin boyunduruğunda olmadığını ve sadece milletinin emrinde olduğunu ifade etti.


Tören sonrasında Kaymakam Türköz ve ilçe protokolü kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etti, ardından kaymakamlık bahçesinde kokteyl verildi.




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