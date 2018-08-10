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10 Ağustos 2018 16:51

3069 kök kenevir Narkotim’e takıldı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, Narkotim ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarlasına boyları 2 metreyi bulan 3 bin 69 kök kenevir bitkisi eken şüpheli gözaltına alındı.

3069 kök kenevir Narkotim’e takıldı

10 Ağustos 2018 16:51


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Yukarı Kayacık Mahallesi Akkoz Yaylasına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yasa dışı ekim yaptığı iddia edilen M.E. isimli şahıs yakalandı. M.E’ye ait tarlada yapılan aramada boyları 2 metreyi bulan 3 bin 69 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Şüpheli M.E., 2313 SKM İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek suçundan adli makamlara sevk edildi.




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