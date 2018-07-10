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10 Temmuz 2018 11:10

4 suçtan aranan zanlı pakta uyuşturucuyla yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde parkta uyuşturucu kullanırken yakalanan şüphelinin 4 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

4 suçtan aranan zanlı pakta uyuşturucuyla yakalandı

10 Temmuz 2018 11:10


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Türkmen Mahallesi Cafer Tombul Parkı içerisinde durumundan şüphelenerek GBT sorgulaması yapılan E.K’nın (32) "Tutuklu ve hükümlünün kaçması", "Uyuşturucu madde kullanmak", "Tehdit" ve "Hırsızlık" olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı, hakkında 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın yapılan üst araması 1.27 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Zanlı hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan da işlem yapıldı. Zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine teslim edildi.




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