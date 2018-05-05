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05 Mayıs 2018 09:48

4. Tralli Travma Rallisi tamamlandı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği iş birliğiyle düzenlenen 4.

4. Tralli Travma Rallisi tamamlandı

05 Mayıs 2018 09:48

Tralli Travma Rallisi çekişmeye sahne oldu.


Güzelçamlı Beldesi Millipark Caddesi’nde yapımı tamamlanmamış bir otelde gerçekleştirilen 4. Tralli Travma Rallisi; yüksekten düşme, araç içi trafik kazası, travma malzemelerinin efektif kullanımı, yetişkin ileri yaşam desteği, çocuk ileri yaşam desteği, dar alanda kurtarma ve entübasyon, triaj ve taşıma olmak üzere toplam 8 etaptan oluştu. Etkinlikte 120 öğrenci, gün boyunca her etabı 6 dakika içerisinde tamamlamak için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.


Etkinliğe ADÜ öğrencilerini değerlendirmek için Afyon, Eskişehir, İzmir ve Aydın bölgelerinden paramedik hakemleri ile Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri katıldı.


Paramedik öğrencilerine birebir canlı simülasyon yöntemiyle öğrendiklerini pekiştirme fırsatı sunan Tralli etkinliği ile öğrenciler hem zamanla yarışarak hem de bilgilerini kullanarak deneyim kazandı.


4. Tralli Travma Rallisi sonunda öğrencilerin her etaptan elde ettikleri puanların toplamı yapılarak hem etaplarda hem de genel klasmanda birinci, ikinci ve üçüncü olan ekiplere madalya ve kupaları verildi.




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