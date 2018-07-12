Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 12:12

40 yıl 5 ay hapis cezası bulunan iki kardeş saunadaki gizli bölmede yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde haklarında kesinleşmiş toplam 40 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 15 ayrı suçtan daha aranan 2 kardeş, bir villanın içindeki saunanın gizli bölmesinde yakalandı.

40 yıl 5 ay hapis cezası bulunan iki kardeş saunadaki gizli bölmede yakalandı

12 Temmuz 2018 12:12


Edinilen bilgiye göre, polisin aylardır peşinde olduğu 2 kardeşin yakalanması için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler planlı bir çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki Mehmet Ö. ve 30 yaşındaki Musa Ö. isimli kardeşlerin Kuşadası Karaova Mahallesi’ndeki Efes 2-3 Evleri’nde saklandığını tespit eden polis, sitedeki villaya baskın düzenledi. Operasyon sırasında villanın sauna olarak kullanılan bölümünün içinde gizli bir bölme olduğu ve şahısların da burada gizlendiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri gizli bölmeye girerek, aranan iki kardeşi saklandıkları yerde yakaladı. Polisin uzun süredir peşlerinde olduğu kardeşlerden Mustafa Ö.’nün "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit, birden fazla kişiyle gece vakti yağma" suçları dahil toplamda 10 ayrı suçtan arandığı ve ayrıca hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Musa Ö.’nün ise "yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama" dahil 5 ayrı suçtan arandığı ve ayrıca toplamda 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki kardeş tutuklanarak Söke Cezaevi’ne konuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç