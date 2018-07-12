Edinilen bilgiye göre, polisin aylardır peşinde olduğu 2 kardeşin yakalanması için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler planlı bir çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki Mehmet Ö. ve 30 yaşındaki Musa Ö. isimli kardeşlerin Kuşadası Karaova Mahallesi’ndeki Efes 2-3 Evleri’nde saklandığını tespit eden polis, sitedeki villaya baskın düzenledi. Operasyon sırasında villanın sauna olarak kullanılan bölümünün içinde gizli bir bölme olduğu ve şahısların da burada gizlendiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri gizli bölmeye girerek, aranan iki kardeşi saklandıkları yerde yakaladı. Polisin uzun süredir peşlerinde olduğu kardeşlerden Mustafa Ö.’nün "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit, birden fazla kişiyle gece vakti yağma" suçları dahil toplamda 10 ayrı suçtan arandığı ve ayrıca hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Musa Ö.’nün ise "yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama" dahil 5 ayrı suçtan arandığı ve ayrıca toplamda 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki kardeş tutuklanarak Söke Cezaevi’ne konuldu.