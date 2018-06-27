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27 Haziran 2018 17:43

5. Dünya Hava Oyunları hazırlıkları sürüyor

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından 2020 yılında Türkiye’de yapılacak olan 5.

5. Dünya Hava Oyunları hazırlıkları sürüyor

27 Haziran 2018 17:43

Dünya Hava Oyunları hazırlıkları kapsamında incelemelerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen 23 kişilik FAI heyeti ile bir araya geldi. Aralarında FAI Yönetim Kurulu Üyeleri Marry Anne Stevens, Bengt Lındgren, FAI Spordan Sorumlu Yöneticisi Markus Haggeney ve THK Havacılık ve Eğitim Müdürü Bekir Akyüz’ün bulunduğu heyeti Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Hakan Turan karşıladı.


Güvercinada’da düzenlenen yemekli toplantıda Türk Hava Kurumu Kuşadası Şubesi’nin davetiyle Kuşadası’nda bulunan heyeti ilçede görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kayalı, 2020 yılında Türkiye’de yapılacak olan 5. Dünya Hava Oyunları’na Kuşadası Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Kuşadası’nda hava sporlarının geliştirilmesiyle ilgili çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kayalı, 5. Dünya Hava Oyunları’na Kuşadası olarak katkı ve katılım sağlamak istediklerini belirtti.


FAI Spordan Sorumlu Yöneticisi Markus Haggeney ise Kuşadası’nda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya teşekkür etti. Türkiye’nin 5. Dünya Hava Oyunları için elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Haggeney, THK Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirdikleri incelemeler sonrasında olumlu yönde fikir birliği sağladıklarını ifade etti.


Türk Hava Kurumu Havacılık ve Eğitim Müdürü Bekir Akyüz ise FAI heyetinin 2020 yılında Türkiye’de yapılacak olan 5. Dünya Hava Oyunları organizasyonunda paraşüt ve hava tüneli faaliyetlerini Kuşadası’nda yapmayı düşündüklerini belirterek organizasyonun Kuşadası turizmine büyük fayda sağlayacağını belirtti.


6-12 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Dünya Hava Oyunları 100’den fazla ülkeden 4 binden fazla sporcunun katılımıyla Türkiye’nin 6 farklı noktasında gerçekleşecek. Paraşüt, planör, balon, yamaç paraşütü, yelken kanat, model uçak, genel havacılık, deneysel havacılık gibi temel hava sporları branşlarında düzenlenecek olan organizasyon ile ilgili olarak 2 Temmuz tarihinde Antalya’da değerlendirme toplantısı yapılacak.




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