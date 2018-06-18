5 günde ikinci kez sel ve dolu vurdu

Merkez ve mahallelerde bayramın ikinci günü etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle tütün arazilerinde yüzde 60’lara varan zarar oluşan 500’e yakın üretici, yardım çağrısında bulundu.

İlçe genelinde 500’e yakın tütün üreticisinin arazisi sular altında kalırken kırım aşamasına gelen tütünle etkili olan dolu yağışından etkilendi. İlçe tarihinde böylesine yağışların ilk kez düştüğü kaydedilirken mahalleler arası bağlantı yolları ve devlet karayolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bazı işletme ve evlere su basarken pek çok üretici selden etkilendi. Yıllık 5 bin lira ile 13 bin lira arasında değişen tutarlara kiraladıkları arazilerde üretim yapan üreticiler diğer maliyetlerle birlikte zararı nasıl karşılayacaklarını düşünmeye başladı. İlçedeki tütün üreticilerinin toplam 3 milyon liraya yakın zararının olduğu bildirildi.

Üreticiler borçlanarak diktiği tütünlerini satıp borçlarını kapatmayı düşünürken uğradıkları bu zarar sonrası zor durumda kaldı. Gönül Saydam isimli üretici, “Bizim elimizde başka zanaatımız yok. Bizim işimiz, aşımız, ekmeğimiz bu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kaymakamlığımız, Ziraat Odamız olsun bize sahip çıkması gerekiyor. Çiftçiyi görmeleri gerekiyor. Biz ne yaparız, ne işleriz şimdi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Yardımcımız olsunlar. Tütünlerimiz toprak altında kaldı. Sel kökleyip götürdü. Bütün kazancımız gitti. Umudumuz buna bağlıydı. Bir yıllık emeğimiz tamamen gitti. Bizim başka bir gelirimiz de yok. Bir buna bağlıydık. 10 dönüm. 5 bin lira kirası var. Bu kiranın altından nasıl kalkacağız” dedi.