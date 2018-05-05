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05 Mayıs 2018 08:42

50 bin fide kısa sürede bitti

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin “Yerel Tohum Projesi” kapsamında Kuşadası ilçesinde yapılan fide dağıtımında vatandaşlar fideleri alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

50 bin fide kısa sürede bitti

05 Mayıs 2018 08:42


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun bu proje ile yerel ürün çeşitliliğini gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmayı amaçladıklarını daha önceki Fide dağıtımlarında da dile getirmişti. Kuşadası İlçesi’nde dağıtılan 50 bin adet domates, biber, patlıcan fidesine Kuşadalı vatandaşların ilgisi yoğun oldu.



50 bin fidenin kısa sürede bitmesi ve vatandaşın ilgisi gözlerden kaçmadı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na kendilerini unutmadıkları için Kuşadası’nda yaşayan vatandaşlar minnet duygularını iletti.




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