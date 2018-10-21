500 TL'ye varan yevmiyeler kestane üreticisinin belini büküyor

Aydın'da kestane hasat sezonu başlarken, üreticiler yüksek fiyat vermesine rağmen işçi bulamıyor. Aylığa vurulduğunda bir işçinin 9 bin ile 15 bin TL'yi bulan ücretleri kestane üreticisinin belini büküyor.

Kış aylarının vazgeçilmezi ‘Kestane kebap, yemesi sevap' sloganı ile kestane kebabı satıcılarının müşteri çekmeye çalıştıkları o muhteşem lezzette hasat başladı. Protein yönünden oldukça zengin olması nedeniyle bebek mamalarında ve pastanelerde de kullanılan kestane oldukça zor şartlarda toplanıyor. Aydın'ın yüksek rakımlı dağlarında yetişen ve köylünün geçim kaynakları arasında ilk sıralarda yer alan kestanenin bu sezon bol olduğu belirtilirken, hasat sezonunda üreticiler çalışacak işçi bulamıyor. Tehlikeli yerlerde kadınların 100-150, erkeklerin ise 300-500 TL arasında değişen ücretler alması üreticinin de belini büküyor. Aylığa vurulduğunda 9 bin ile 15 bin TL'yi bulan ücretleri sadece bir işçiye veren kestane üreticisi, bir ay gibi kısa sürede tamamlanan hasatta Aydın'a yakın illerden çırpıcı ve toplayıcı getirmek zorunda kalıyor.

Aydın'ın Nazilli İlçesi Aşağıyakacık Mahallesi'nde yaklaşık 20 gündür süren hasat sezonunun 2 hafta daha sürmesi bekleniyor. Hasat sonunda özel olarak hazırlanmış kuyu denen alanlarda üzerleri örtülen yeni sezon kestaneler dikenli kabuklarından ayrılması için yaklaşık bir ay burada bekletilecek. Kabuklarının çürümesi ve ayrışması için her gün sulanan kestaneler, daha sonra patoz denen makinaların yardımıyla kabuklarından ayrılarak satışa sunulacak. Başta Bursalı firmalarca büyük rağbet gören Aydın kestanesi, özel işlemlerden geçtikten sonra kestane şekeri olmak üzere birçok katma değerli ürüne dönüşecek.

Türkiye'deki toplam kestane üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan Aydın'da yıllık ortalama 35 milyon dolar gelir elde ediliyor. Türkiye'nin en fazla kestane varlığına sahip olan ilinde yaklaşık 55 bin dekar alanda 550 bine yakın ağaçtan yılda ortalama 16-17 bin ton kestane elde ediliyor. İç piyasanın yanı sıra ihracatı da yapılan Aydın kestanesinin 300-400 tonu başta İsrail olmak üzere İtalya, Rusya ve Almanya'ya ihraç ediliyor. Aydın için önemli bir tarım ürünü olan kestanenin daha da verimli üretilebilmesi için ise üretici var gücüyle mücadele ediyor.

Nazilli'ye 45 kilometre mesafedeki kırsal Aşağı Yakacık'da kestane üreticisi ve tüccarı Bircan Güngör, bir hafta önce kestane hasadına başladıklarını ifade ederek, “Bu seneki hasadımız yaklaşık bir hafta önce başladı. Her gün 20-25 işçi ile hasadı sürdürüyoruz. Her yıl ortalama 15 ton kestane işliyoruz. Bu sene rekolte, kalite ve irilik güzel. Parası da iyi olur diye düşünüyoruz. İnşallah kazasız belasız bir sezon geçiririz. Ancak işçi bulamıyoruz. Çoğunlukla kendi çevremizden işçimiz var. Çırpıcılar ise Manisa'dan geliyor. Yevmiyeler ise bazı bahçelerimizde 500 TL, bazı kolay yerlerde ise 300 TL. Kadın işçi yevmiyeleri ise 100-150 TL arasında değişiyor. Buna rağmen işçi bulamıyoruz” dedi.