560 Amerikalı turist gemiyle Kuşadası’nda

560 Amerikalı turist ve 410 personeliyle Kuşadası Limanı’na yanaşan Silver Muse’ın sezon sonuna kadar 100 sefer daha yapacağı öğrenildi.

Ultra lüks olarak tanımlanan sınıfta hizmet veren M/S Silver Muse, 560 ABD’li yolcusu ve 410 personeliyle Kuşadası’na geldi. Gemiden inen turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi’ni gezmeye giderken, bir kısmı da Kuşadası şehir merkezinde gezmeyi tercih etti. Kuşadası Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer sektörünün en yeni gemilerinden olan Silver Muse’un Akdeniz yolculuğunda Kuşadası’nı da uğrak yaptığını belirtti.

Ultra lüks olarak tanımlanan 40 bin 700 groston ağırlığında ve 12 katlı gemide üst gelir grubundan insanların tatillerini geçirdiğini anlatan Güngör, "Kuşadası Limanı’na 2018 yılının ilk çeyreğinde 40 gemi seferi gerçekleşti. Sezon sonuna kadar 100 gemi seferi daha gerçekleşecek. 2019 yılında yolcu sayısı ve kapasitede artış yaşanacak. 2020 yılında kruvaziyer sektörü daha da hareketlenecek. Kuşadası limanı dünya devlerine ev sahipliği yapacak" dedi.