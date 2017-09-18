60 yıllık köprü sorununu Topuklu Efe çözdü

Sosyal belediyeciliğin yanı sıra il geneline yaydığı vizyon yatırımlarla Aydın’a çağ atlatan Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu, Efeler Diyarı Aydın’a büyük bir ivme kazandırdı.

Başkan Çerçioğlu bugünde 1950’li yıllardan beri yapılamayan, eski ve iki aracın bile zor geçtiği Yamalak köprüsünü yenileyerek açılışını gerçekleştirdi. Her gittiği yerde olduğu gibi Yamalak’ta da Çerçioğlu izdihamı yaşandı. Kuyucak’a onlarca aracın eşlik ettiği konvoyla gelen Topuklu Efe’yi, Yamalak’ta davul zurna ile birlikte Kuyucak halkı karşıladı. Vatandaşlarla yürüyerek ve tokalaşarak açılış alanına gelen Çerçioğlu, konuşmasını Kuyucaklı kadınlarla birlikte yaptı.

Başkan Çerçioğlu’nun, iki genç “Aşkımız, Yamalak köprüsü gibi hiç bitmesin demişti köprümüz bitti, yenilendi. Fakat onların aşkı hiç bitmesin” sözleri büyük alkış aldı.

“Aydın’a olan aşkımız bitmez” diyen Topuklu Efe, “Aydın’ın her köşesinde hizmetlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Hizmet aşkı devam edecek. Yeter ki bize desteğiniz hiç bitmesin. Biz 24 saat çalışıyoruz ve her zaman yanınızdayız. Bizim amacımız sizlere hizmet etmektir. Bugüne kadar Kuyucak ilçemize yaptığımız yatırımlar toplam 25 milyon TL’dir. Temel atma töreninde sizlere söylediğim gibi köprümüz menderes üzerinde bir gerdanlık gibi olacak ışıl ışıl parlayacak. Köprünün üzerine nazar boncuğu koydurdum o kadar güzel olmuş ki. Allah nazarlardan korusun” şeklinde sözleri büyük alkış aldı. Başkan Çerçioğlu açılış kurdelesini Yamalaklı kadınlarla birlikte kesti. Yamalak halkı 60 yıllık köprü sorununu çözen Topuklu Efe’ye teşekkür ettiler.

Başkan Çerçioğlu Yamalak halkının sevgisi karşısında ilerlemekte bile zorluk çekerken alkışlarla Kuyucak’tan ayrıldı.