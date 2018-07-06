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06 Temmuz 2018 13:02

7 suçtan aranan zanlı ormanda kenevir yetiştirirken yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 ayrı suçtan aranan zanlı, ormanlık arazide yetiştirdiği 582 kök kenevirle birlikte yakalandı.

7 suçtan aranan zanlı ormanda kenevir yetiştirirken yakalandı

06 Temmuz 2018 13:02


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, ‘Uyuşturucu Madde Eylem’ planı doğrultusunda Nazilli ilçesine bağlı Uzunçam Mahallesi Yellieyrek mevkiinde hintkeneviri ekildiği tespit edildi. Jandarma asayiş timlerince çok yönlü ve titiz yapılan takip sonucu zanlı M.K., kenevir bitkilerini sularken suç üstü yakalandı.


M.K’nın yapılan GBT sorgusunda 3 tehdit, 2 yaralama ile 1 adet hakaret, huzur ve sukünu bozma olmak üzere toplamda 7 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. M.K’nın ormanlık arazide yetiştirdiği 582 kök kaçak dişi Hint keneviri, jandarma ekipleri tarafından sökülerek imha edildi. Zanlının ormanlık arazideki barakasında yapılan aramada 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ve 4 farklı poşet içeresinde 1 kilo 645 gram satışa hazır kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., adli makamlara sevk edildi.




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