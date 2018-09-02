7 yıldır engellileri sevindiren site

Kermesten elde edilen gelirle alınan üç akülü sandalye engelli vatandaşlara teslim edildi.

Didim Altınkum Mahallesi Konya Kültür Sitesinde bu yıl yedincisi düzenlenen yaz kermesinden elde edilen gelirle ve yardımlarla alınan 3 akülü araç üç engelliye teslim edildi. Ağustos ayı boyunca devam eden kermesin sonunda düzenlenen etkinliğe Didim Belediye Başkan yardımcıları Salih Bankoğlu ve Ahmet Yılmaz, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, Site Başkanı Ergun Ünüvar ile site sakinleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, “Sitemizin sosyal dayanışma örneğiyle güzel işler yapıyorsunuz. Sizlerle övünüyoruz ve takdir ediyoruz. Burada engelli vatandaşlarımızı sevindiriyoruz. Bu knonuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”dedi.

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş Konya Kültür Sitesinin bu zamana kadar 25 Engelliyi sevindirdiğini ifade ederek “Kendilerinin yeri bizim yanımızda çok ayrı ne söylesek az. Onlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu yıl da 17 bin 800 TL bir para teslim edildi. Bunun 14 bin 300 TL’si ile 3 akülü sandalye aldık. Bunları teslim edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Söke’nin Bağarası mahallesinde yaşayan Gülümser Kemikli’ye, Didim Balat mahallesinde yaşayan Fatma Acar’a ve Efeler Mahallesinde yaşayan Özgür Pekediz’e akülü tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.