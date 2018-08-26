736. Dedebağ Keşkek Hayrı 20 bin kişinin katılımıyla yapıldı

7’den 70’e her yaştan katılımın olduğu etkinlikte, 70 kazan keşkek kısa sürede tükendi.

Karacasu ilçesi, Cuma Mahallesi, Dedebağ Yaylasında gerçekleştirilen hayır için, bin 200 kilogram et ve bin 200 kilogram buğday ile yapılan 70 kazandan oluşan yaklaşık 3 ton keşkek, misafirlere ikram edildi. Etkinliğe, Aydın Vali Vekili Mustafa Hulisi Arat, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Güney, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, siyasi parti temsilcileri, ilçe dışından gelenlerle birlikte yaklaşık 20 bin vatandaş katıldı. Etkinlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un mesajı da okundu.

Yurt dışından gelenler oldu

Keşkek dağıtım noktasında 100-150 metrelik kuyruklar oluşurken Karacasu Müftülüğü personelleri Mevlit okudu. Etkinliğin düzenleyicilerinden Karacasu Cuma Mahallesi Muhtarı ve Cuma Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Osan “Bu yıl 20 bin kişi hayrımıza iştirak etti. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerimizden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz bulunuyor. Bu geleneğin yaşatılmasında emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Atmosfer çok farklı"

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Güney, “İnsanların omuz omuza birlikte çalışarak ortaya koydukları bir emeğin ürünü bu keşkek. İnsanlar da büyük bir mutlulukla bir lokmayı paylaşıyorlar. Bu çok önemli. Manevi olarak çok güçlü bir atmosfer var. Binlerce insan sakin, huzurlu kavgasız bir şekilde burada keşkeklerini tadıyor. Bu da buranın atmosferinden kaynaklanıyor” dedi.