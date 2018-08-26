Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 16:40

736. Dedebağ Keşkek Hayrı 20 bin kişinin katılımıyla yapıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Anadolu’nun en eski geleneklerinden olan Dedebağ Keşkek Hayrının 736’ncısı 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

736. Dedebağ Keşkek Hayrı 20 bin kişinin katılımıyla yapıldı

26 Ağustos 2018 16:40

7’den 70’e her yaştan katılımın olduğu etkinlikte, 70 kazan keşkek kısa sürede tükendi.


Karacasu ilçesi, Cuma Mahallesi, Dedebağ Yaylasında gerçekleştirilen hayır için, bin 200 kilogram et ve bin 200 kilogram buğday ile yapılan 70 kazandan oluşan yaklaşık 3 ton keşkek, misafirlere ikram edildi. Etkinliğe, Aydın Vali Vekili Mustafa Hulisi Arat, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Güney, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, siyasi parti temsilcileri, ilçe dışından gelenlerle birlikte yaklaşık 20 bin vatandaş katıldı. Etkinlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un mesajı da okundu.


Yurt dışından gelenler oldu


Keşkek dağıtım noktasında 100-150 metrelik kuyruklar oluşurken Karacasu Müftülüğü personelleri Mevlit okudu. Etkinliğin düzenleyicilerinden Karacasu Cuma Mahallesi Muhtarı ve Cuma Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Osan “Bu yıl 20 bin kişi hayrımıza iştirak etti. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerimizden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz bulunuyor. Bu geleneğin yaşatılmasında emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.


"Atmosfer çok farklı"


Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Güney, “İnsanların omuz omuza birlikte çalışarak ortaya koydukları bir emeğin ürünü bu keşkek. İnsanlar da büyük bir mutlulukla bir lokmayı paylaşıyorlar. Bu çok önemli. Manevi olarak çok güçlü bir atmosfer var. Binlerce insan sakin, huzurlu kavgasız bir şekilde burada keşkeklerini tadıyor. Bu da buranın atmosferinden kaynaklanıyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç