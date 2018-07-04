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04 Temmuz 2018 10:54

82 yaşındaki köylüyü dolandırmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Yenipazar ilçesinde, polis olduklarını beyan ederek 82 yaşındaki köylünün evine giden iki şüpheli, yaşlı adamın kimliklerini sorması üzerine kaçtı.

82 yaşındaki köylüyü dolandırmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı

04 Temmuz 2018 10:54

Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan sabıkalı şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.


Edinilen bilgiye göre; Yenipazar’ın kırsal Donduran Mahallesinde ikamet eden 82 yaşındaki Osman K’yı ev telefonundan arayarak, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi daha sonra eve gelerek içeriye girmek istedi. Yaşlı köylünün, polis kimliklerini sorması üzerine hemen evden uzaklaşan şüpheliler, geldikleri araçla kaçmayı başardı.



İhbar üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, kısa süre sonra şüphelilerin kullandığı arası Sultanhisar’daki bir petrol istasyonunda yakaladı. Araç içerisinde yakalanan N.H. ve T. Y’nin dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, Yenipazar ilçesine bağlı mahallelerde ikamet eden 4-5 yaşlı vatandaşın da ev telefon numaralarını aradıkları ve kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapma gayretinde oldukları, aracı sivil bir şahıstan kiraladıkları belirlendi.


Araç içerisinde yapılan aramada ev ve iş yeri kapılarını açmakta kullandıkları aparat ele geçirilen şüpheliler, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanan N.H. ve T.Y., Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi teslim edildi.




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