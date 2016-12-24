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24 Aralık 2016 12:05

83 Yaşındaki Kamil Dede’den İlginç Eylem

83 Yaşındaki Kamil Dede’den İlginç Eylem

24 Aralık 2016 12:05

Aydın’da 83 yaşındaki bir şahıs, gerek ülkemizde gerekse İslam Dünyası’nda yaşanan terör olaylarında şehit olanlar için tek başına farklı bir eylem başlattı. Şehrin en işlek bulvarı olan Adnan Menderes Bulvarı’nda her sabah orta refüje oturup saatlerce Kur’an okuyan 83 yaşındaki Kamil Aktürk, hem şehitlerin ruhuna hatim ediyor hem de halkın duyarsızlığına ve televole kültürüne isyan ediyor.
Her gün sabah erkenden evinden çıkıp Adnan Menderes Bulvarı’na gelen 83 yaşındaki Kamil Aktürk, yoldan gelip geçen araç ve yaya trafiğine aldırış etmeden Kur’an-ı Kerim açıp saatlerce okuyor. Herkesin şaşkın bakışlarına rağmen okuduğu Kur’andan gözünü ayırmayan Kamil Aktürk dondurucu soğuğa rağmen iki cüz okuyup şehitlere ve zor durumdaki Müslümanlara dua ediyor.
Duadan başka elinden bir şey gelmediğini ve yaşananlara karşı herkesin elinden geleni yapmasını isteyen 83 yaşındaki Kamil Aktürk “Tüm İslam alemi çeşitli bela ve dertlerle boğuşuyor. Bu belaların defi ve İslam aleminin selamete kavuşması için her gün Kur’an okuyorum. Bütün insanların selameti için okuyorum. Ancak gençlerin okumaması televole kültürüne kendilerini kaptırmaları beni üzüyor” diye konuştu.



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