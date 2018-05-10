9 ayrı suçtan hükümlü cezaevi firarisi Kuşadası’nda yakalandı

K. (33), Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu cezaevi firarisi İ.K.’nin Çevre yolu üzerindeki bir sanayi sitesinde bulunduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan İ.K.’nin hakkında, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hırsızlık ve yaralama gibi 9 ayrı suçtan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.