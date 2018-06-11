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11 Haziran 2018 11:07

9 yaşında 64 kilo pil topladı, plaketle ödüllendirildi

9 yaşında 64 kilo atık pil toplayarak doğanın korunması ve tahribatının önlenmesi noktasında büyük bir farkındalık yaratan Arda Akkoyun’a Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından plaket takdim edildi.

9 yaşında 64 kilo pil topladı, plaketle ödüllendirildi

11 Haziran 2018 11:07


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 64 kilo atık pil toplayan Recepbey İlkokulu 3-C sınıfı öğrencisi Arda Akkoyun’a göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle plaket takdim etti.


Nazilli Belediyesi olarak gelecek nesillerin çevre konusunda daha bilinçli yetişmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Alıcık, “Doğanın kirletilmesinde en büyük etken insandır. Dünyamızın geleceği açısından doğanın korunması zorunludur. Atık pillerin doğaya bırakılmasını önlemek için farkındalık oluşturmak mecburidir. Çocuklarımız çevreye duyarlı olduklarını her yıl topladıkları atık piller, çöp toplama kampanyaları ve okullarında düzenlemiş oldukları projelerle gösteriyor. Biz de Nazilli Belediyesi olarak kendilerini destekliyor, çevreci bir belediye olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Temiz bir Türkiye ve temiz bir Nazilli için çalışıyoruz. Yaşanılır bir dünya ancak çevreci bir nesille mümkün olabilir” diye konuştu.


Plaket takdiminin ardından 9 yaşındaki Arda’nın koyu Beşiktaşlı olduğunu öğrenen Başkan Alıcık forma hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.




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