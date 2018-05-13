9.Uluslararası Giritliler Festivali devam ediyor

Uluslararası Giritliler Festivali, Cafe Aman İstanbul konserine ev sahipliği yaptı. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde seslendirilen Türk ve Yunan ezgileri büyük bir beğeni ile dinlendi.

Kuşadası Belediyesi ile Giritliler Federasyonu tarafından düzenlenen ve Kuşadası İsmail Cem Dostluk Meydanı’nda düzenlenen konseri Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel ve çok sayıda vatandaş izledi. Türk, Yunan ve Girit şarkılarının seslendirildiği konserde Yunanistan ve Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen Giritliler tarafından söylenen Giritlice maniler ve Girit dansları geceye renk kattı.