A-Dümtek Ritim Topluluğu coştu coşturdu

Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda düzenlenen konsere Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday, Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın eşi Gülay Özakcan, Belediye Başkan Yardımcısı O. Derya Tıkır, Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Baş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın başta olmak üzere Efeler Belediye Meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Seçilmiş eserlerin sunulduğu konserde hem ritim gurubu hem de solo performans sahneleyen topluluk üyeleri misafirlerin kulaklarının pasını sildi.

Meclis Üyesi geceye renk kattı

Ritim Topluluğu’nda yer alan CHP’li Efeler Belediye Meclis Üyesi Sıdıka Fahlioğulları seslendirdiği ’Söyleme Bilmesinler’ şarkısını seslendirerek geceye renk kattı.

Konser sonunda Efeler Belediye Başkan Vekili Halis Günday tarafından çiçek takdim edilen Koro Şefi Kamil Kaya, "5-6 ay süren bir çalışma neticesinde A-Dümtek Ritim Topluluğu’nun çaldıkları enstrümanlar gözlerinize, seslendirilen eserler ruhlarınıza hitap etsin istedik. Sanat ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Efeler Belediye Başkanımız M. Mesut Özakcan olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.