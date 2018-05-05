Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 07:57

A-Dümtek Ritim Topluluğu coştu coşturdu

Efeler Belediyesi destekleriyle Şef Kamil Kaya yönetimindeki ’A-Dümtek Ritim Topluluğu’ tarafından düzenlenen ’Baharın Ritmi’ konseri izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

A-Dümtek Ritim Topluluğu coştu coşturdu

05 Mayıs 2018 07:57


Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda düzenlenen konsere Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday, Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın eşi Gülay Özakcan, Belediye Başkan Yardımcısı O. Derya Tıkır, Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Baş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın başta olmak üzere Efeler Belediye Meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Seçilmiş eserlerin sunulduğu konserde hem ritim gurubu hem de solo performans sahneleyen topluluk üyeleri misafirlerin kulaklarının pasını sildi.


Meclis Üyesi geceye renk kattı


Ritim Topluluğu’nda yer alan CHP’li Efeler Belediye Meclis Üyesi Sıdıka Fahlioğulları seslendirdiği ’Söyleme Bilmesinler’ şarkısını seslendirerek geceye renk kattı.


Konser sonunda Efeler Belediye Başkan Vekili Halis Günday tarafından çiçek takdim edilen Koro Şefi Kamil Kaya, "5-6 ay süren bir çalışma neticesinde A-Dümtek Ritim Topluluğu’nun çaldıkları enstrümanlar gözlerinize, seslendirilen eserler ruhlarınıza hitap etsin istedik. Sanat ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Efeler Belediye Başkanımız M. Mesut Özakcan olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç