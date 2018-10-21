AB Büyükelçileri Aydın'da buluştu

Christian Berger ve beraberinde Avrupa Birliği'nin 22 ülke Büyükelçisi Aydın'da buluşarak, tarihi yerleri gezdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger ve 22 Avrupa Birliği üye ülke Büyükelçileri Aydın'ı ziyaret etti. İlk olarak Aydın Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden heyete burada Aydın'ın tarihi güzelliklerini anlatan sunum gerçekleştirildi. Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan tarafından müzede bulunan eserler hakkında gezide bulunan heyete bilgi aktarıldı. Müze ziyareti sonrası roman vatandaşların yaşadığı Ilıcabaşı Mahallesinde Roman Bandosu tarafından karşılanan heyet burada sepet örmeciliği ve boncuk yapımı hakkında incelemelerde bulundu. Heyet ayrıca Antik Kent Tralleis'i de gezme fırsatı buldu. Ilıcabaşı Mahallesi ziyaretinin ardından Çakırbeyli Mahallesi'ne gelen heyet burada organik köy pazarını gezdi. Çakırbeyli Muhtarlığı Adnan Menderes Müzesi'ni de ziyaret eden heyet daha sonra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Vali Köşger heyete, Aydın hakkında bilgilendirmede bulunduktan sonra, AB ve Dış İlişkiler Bürosu'nun sunumu izlendi. Valilik ziyaretinin ardından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Dr.Christian Berger ve beraberindeki heyet akşam yemeğine katıldıktan sonra program sona erdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Dr.Christian Berger, düzenlenen buluşma ile ilgili olarak, “Biz Aydın Denizli ziyaretimizin ikinci günündeyiz. İkinci günümüze Arkeoloji Müzesini ziyaret ederek başladık. Bunun için çok mutluyuz. Çünkü bu sayede buradaki kültürü ve medeniyetlere yönelik zenginliği görme fırsatımız oldu. Aynı zamanda toprağın ne kadar zengin ve bereketli olduğunu da gördük. Buradan sonrasında AB destekli projeleri gezeceğiz. Yarın Denizli'ye geçiyoruz. Ama gerçekten bu topraklar üzerinde çeşitli halkların yaşamış olduğunu bu müzede hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda kaydedilmiş dünyanın en eski şarkısını da dinleme fırsatı bulduk. Bundan dolayı da çok mutlu olduk” diye konuştu.