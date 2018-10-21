AB Büyükelçileri Kuşadası'nın tarihi yerlerini gezdi

Aydın ve Denizli gezileri kapsamında Kuşadası'na gelen AB ülkelerinin büyükelçileri, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger başkanlığındaki heyet Efes gezisi ile başlayan ilk gün programını Kuşadası ziyaretiyle tamamladı. Kuşadası Davutlar yolu üzerinde bulunan ve dünyanın en kapsamlı zeytinyağı müzesini ziyaret eden AB Delegasyonu üyeleri burada ilk çağlardan bu yana zeytinden nasıl yağ elde edildiğini gördü. İlçeye bağlı Caferli köyüne giden heyet burada birlik kurarak üretim yapan Kuşadalı kadınları ziyaret etti, hediyelik eşya aldı. Ziyaret boyunca büyükelçilere eşlik eden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu delegasyon üyelerini bilgiler verdi.

Büyükelçi Berger ve beraberindeki heyet daha sonra programlarında olmamasına rağmen tarihi dokuyla iç içe akşam güneşinin batışını izlemek için Kadı Kalesi'ne gitti. Burada güneşin batışını izleyip tarihi mekanda incelemelerde bulunan büyükelçiler daha sonra Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı makamında ziyaret etti.

Heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Kayalı, "Bu ilişkiler çok önemli, hele hele şu günlerde ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yavaş yavaş ılımlı olması pozitif yöne gitmesi açısından da bu ziyareti çok önemli buluyorum” dedi.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de ziyaretten ve gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha önce yalnız gelip gördüğü güzellikleri meslektaşları diğer büyükelçilerin de görmesi için bu 4 günlük gezi programını tertip ettiklerini söyledi. Gördükleri misafirperverlikten dolayı da teşekkür eden heyet akşam Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın konuğu olarak geceyi Kuşadası'nda geçirdi.