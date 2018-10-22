AB Büyükelçileri zeybek oynadı

Avrupa Birliği Büyükelçilerinin Aydın ziyaretinde, Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ne giden heyet burada Yörük kültürünü tanıyıp Zeybek oyunu oynadı. Büyükelçiler Aydınlı Efelerin oyunlarına ayak uydurmaya çalışınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Dr.Christian Berger ve beraberinde Avrupa Birliği'nin 22 ülke Büyükelçisi Aydın programı kapsamında Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada mahalle halkı tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanan heyet, yöresel oyunları izledi, Yörük kültürünü öğrendi. Aydın Yörük Efe Kültür Derneği tarafından düzenlenen ‘Zeybeklikten Efeliğe Geçiş' töreni ilgi ile izlendi. Hazırlanan gösterilerin ardından dernek başkanı Muhsin Aydoğdu tarafından sahneye davet edilen Büyükelçiler zeybek oynarken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Zeybek oyununun ardında Çakırbeyli Muhtarlık binasında oluşturulan Adnan Menderes Müzesi'ni ziyaret eden heyet, buradaki merhum Başbakan Adnan Menderes'in birebir kopyası olan silikon heykeli ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Müze ziyareti sonrası yapılan Çakırbeyli Organik Köy Pazarı'nın gezilmesinin ardından program sona erdi.