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AB Delegasyon Başkanı Berger: "Adli soruşturma tamamlandıktan sonra bu konuda açıklama yapacağız

AB Delegasyon Başkanı Christian Berger, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin açıklamalarına ilişkin, "Adli soruşturma tamamlandıktan sonra bu konuda açıklama yapacağız" diye konuştu.

AB Delegasyon Başkanı Christian Berger, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin açıklamalarına ilişkin, "Adli soruşturma tamamlandıktan sonra bu konuda açıklama yapacağız" diye konuştu.


Avrupa Birliğinin üye devletlerin büyükeçilerinin Efes, Aydın ve Denizli illerindeki antik şehirlere olan gezisi Efes ziyaretiyle başladı. Efes Antik Kenti'ne gelen heyet, dünyanın 7 harikasından biri sayılan Teras Evleri'ne hayran kaldı. Yaklaşık 2 saat Efes'i gezen ekip daha sonra Kuşadası'na geçti. AB Delegasyon Başkanı Christian Berger, ziyaret sırasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin açıklamalarına ilişkin soruya, "Adli soruşturma tamamlandıktan sonra bu konuda açıklama yapacağız" dedi.


Heyet, Kuşadası'nda dünyanın en kapsamlı zeytinyağı müzesini gezdikten sonra bölgede gezi ve incelemelerde bulunacak. AB Delegasyon heyeti 4 gün sürecek gezinin ilk gününü tamamladıktan sonra Kuşadası Beledi Başkanı Özer Kayalı'nın ev sahipliğinde akşam yemeği yiyecek.


Heyetin gezi programı devam ediyor.

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