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02 Ocak 2017 13:40

AB destekli projenin ilk adımı Söke’de atıldı

AB destekli projenin ilk adımı Söke’de atıldı

02 Ocak 2017 13:40

Özel Söke Anadolu Okulları’nın koordinatörlüğünü yürüttüğü ‘Stay@School’ (Erken Okul Terki) adlı Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar Projesinin 1. Ulus Ötesi Proje Toplantısı Söke’de gerçekleştirildi.

Özel Söke Anadolu Okulları; 904 adet proje başvurusu içerisinden Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca değerlendirilerek, koordinatör okul olarak kabul edilen 63 projeden biri ve Aydın ili içerisinde projesi kabul olan okullar içerisinde tek özel okul olmanın gururunu yaşıyor.
Erasmus+ Projesi ile ilgili Söke’de gerçekleştirilen ilk toplantıya Özel Söke Anadolu Okulları Proje Koordinatörü İngilizce Öğretmeni Hilal Erdem, Proje ekibi İngilizce Öğretmeni Gülşen Coşkun ve Düşünme Becerileri Öğretmeni Aslı İldaş ev sahipliği yaptı. İspanya, Portekiz, İtalya ve Romanya’dan gelen Proje ekibindeki öğretmenlerle birlikte 2 yıl sürecek olan projenin yol haritası belirlendi. Toplantıda, proje kapsamında yer alan uygulamalara yönelik iş bölümü yapılarak, her ay yapılacak çalışmalar değerlendirildi ve Ocak ayında İtalya’da gerçekleştirilecek bir sonraki toplantıya kadarki uygulamalar konusunda kararlar alındı.
Proje konusu olarak Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’nin temel sorunlarından biri olan ‘Erken Okul Terki’ olarak belirlenmesi, projeyi önemli kılan diğer unsurlardan biri olarak gösteriliyor. Toplantıda bu konuda okullar, yerel yönetimler ve devlet tarafından yapılanlar ve yapılabilecekler konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda proje ortakları Söke’deki yerel yönetim temsilcileri Söke Kaymakamı Sayın Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Sayın Süleyman Toyran’ı da ziyaret etti.



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