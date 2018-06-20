Christian Berger ve AB Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektörü Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, Adnan Menderes Üniversitesi’ni ziyaret ederek geliştirilen projeleri hazırlayan akademisyenlerle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret eden Dr. Christian Berger ve Prof. Dr. Mustafa Balcı, Aydın’ın özellikle tarım alanında birçok projeyi başarılı bir şekilde yürüttüğünü ifade ederek bu başarıda ADÜ’nün kente katkısının oldukça fazla olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Cavit Bircan ise, Kamu Binaları İçin Enerji Tasarrufu Sağlayan Maliyet Etkin Tadilat Stratejileri (BRICKER) projesinin Türkiye’de ilk, dünyada ise ikinci olduğunu dile getirerek önümüzdeki dönemlerde de AB projelerinde yer almak istediklerini ifade etti.

Ziyaretin ardından Christian Berger, Prof. Dr. Mustafa Balcı ve beraberlerindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak ve Genel Sekreter V. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aslan’ın katılımlarıyla Senato Salonunda Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu mensupları, senato üyeleri, dekanlar ve akademisyenlerle bir araya geldi.

ADÜ adına Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Direktörü Öğr. Gör. Öncel Sencerman tarafından gerçekleştirilen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve AB İlişkileri, AB Projeleri tanıtım sunumunun ardından Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi. Prof. Dr. Bircan, AB projelerinin birer prestij projesi olduğunu dile getirerek ADÜ tarafından geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen BRICKER Projesinin bir AB Projesi olduğunu ve buna benzer katma değeri yüksek projelerde yer almak istediklerini ifade etti.

Toplantı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger’in konuşması ve soru-cevap oturumu ile devam etti. Büyükelçi Dr. Berger konuşmasında Türkiye ve AB arasındaki siyasi ilişkilerin son yıllarda çok iyi olduğuna vurgu yaparak özellikle dış siyasette Ortadoğu, Suriye, Gazze, Batı Şeria, sınır güvenliği, mülteci ve göçmen sorunu konularında Türkiye ile AB’nin ortak hareket ettiğini söyledi. AB tarafından desteklenen projelere de değinen Büyükelçi, Aydın İlinde son üç yılda pek çok alanda 500’den fazla, Erasmus dâhil olmak üzere, AB projesinin desteklendiğini vurgulayarak AB tarafından Türkiye’ye aktarılacak olan fonlarda kayda değer bir artış olacağı müjdesini de verdi. Bunun üzerine Prof. Dr. Cavit Bircan, Senato Salonu’nda hazır bulunan Senato Üyeleri ile öğretim üyelerini bu büyük pastadan daha fazla pay istemeye davet etti.

Büyükelçi Dr. Christian Berger soru-cevap kısmında özellikle engelliler, mülteciler ve yardım kuruluşlarını ilgilendiren projelerle ilgili olarak Aydın’daki paydaşlardan gelen soruları yanıtladı.

Etkinlik, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından düzenlenen uygulamalı “AB Mali Yardımları, Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” eğitim programı ile devam etti. Etkinliğe katılanlara katılım sertifikaları Büyükelçi Dr. Christian Berger, Prof. Dr. Mustafa Balcı, Prof. Dr. Cavit Bircan ve Marienne Berger tarafından verildi.