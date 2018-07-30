ABD’li kumarhaneler kralının yüzen sarayı Kuşadası’nda

Setur Marina’ya demirleyen mega yata yaklaşık 1 milyon TL tutarında 176 ton yakıt ikmali yapıldı.

"Kumarhaneler Kralı" olarak bilinen iş adamı, Otel, oyun, eğlence ve perakende şirketlerin sahibi milyarder Amerikalı Sheldon Adelson’a ait lüks "Queen Miri" isimli yat, Kuşadası Setur Marina’ya yanaştı. Dev yat Kuşadalılar ile yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

İçerisinde sadece 36 personelin bulunduğu Marshallbayraklı mega yata, bir milyon TL tutarında 176 tonluk yakıt ikmali gerçekleştirildi. Asmira Petrol tarafından getirilen 8 tanker yakıtın ikmali, yata yaklaşık 6 saatte yapıldı. Yata ayrıca yiyecek ve içecek ikmali de gerçekleştirildi. 92 metre uzunluğundaki lüks yat, yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından Sicilya’ya hareket edecek.

-Dünyanın en zengin 16. kişisi

Las Vegas’ta kumarhaneleri, otel zinciri, İsrail ve Amerika’da gazeteleri bulunan Adelson, Forbes Dergisi’nce 43,4 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 16’ncı kişisi ilan edilmişti. Adelson, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a seçim öncesi 25 milyon dolar bağış yapmasıyla gündeme gelmişti.

-Yüzen sarayda yok yok !

92 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki mega yatın haftalık kirasının yaklaşık 10 milyon liraya ulaştığı belirtiliyor. Mega yatta, 1 master, 2 vip, 7 çift, 8 twin olmak üzere toplam 18 kabinde 36 kişi konaklayabiliyor. Misafirlere kaliteli hizmet sunabilmek için yatta 36 kişilik mürettebat bulunuyor. Alüminyum üst yapı ve çelik gövdeyle üretilen yatta spa, sauna, asansör, helikopter iniş pedi, sinema, konferans olanakları, çocuk oyun odası, buhar odası, güzellik odası, sağlık odası, kütüphane, plaj kulübü, yüzme havuzu, ihale garajı, klima, güverte jakuzi, spor salonu, WIFI bağlantısı bulunuyor.