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15 Ağustos 2018 16:38

ABD’ye bir tepki de Uğur Soğutma’dan

ABD hükümetinin Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlarına tepki olarak sosyal medya üzerinden başlatılan “ABD’ye reklam verme” kampanyasına merkezi Aydın’da bulunan ve dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapan Uğur Soğutma da katıldı.

ABD’ye bir tepki de Uğur Soğutma’dan

15 Ağustos 2018 16:38

Dijital reklam pazarında ABD kaynaklı platformlara ayırdığı reklam bütçelerini tamamen kesen Uğur Soğutma resmi Facebook ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Uğur Soğutma olarak milletimizin ve devletimizin yanındayız. ABD menşeili reklam mecralarına ayırdığımız bütçeyi tamamen kaldırıyor daha güçlü Türkiye için yerli üretimi destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.


“Her şey vatan ve millet için”


ABD’nin ülkemize yönelik ekonomik yaptırımlarına karşı herkes üzerine düşeni yapması gerektiğini ve bu bağlamda Uğur Soğutma olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını belirten Uğur Soğutma Kurumsal İletişim Direktörlüğü, “Aldığımız karar ile dijital reklam pazarında ABD kaynaklı platformlara ayırdığımız bütçeyi tamamen kestik. Tercihimizi tamamen yerli platformlardan yana kullanacağız. Ülkemizi karıştırmak için her türlü kirli oyunları deneyen bir takım güçler şimdi de Türkiye’nin ekonomisini çökertmek için çalışıyorlar. Evet ekonomik açıdan Türkiye zor bir sınavdan geçiyor, ama biz devletimizin ve milletimizin yanındayız. ‘ABD’ye reklam verme’ kampanyasına yüzde 100 destek veriyoruz. Aldığımız bu karar gereği dijital reklam pazarında ABD kaynaklı platformlara ayırdığımız reklam bütçelerini tamamen kestik” dedi.




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