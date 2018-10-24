Acarlar ‘Biz de varız Avrupa' projesi ile hibe almaya hak kazandı

Türkiye'de çalışkanlıkları ile tanına ve yıllar önce de çocukların okullarını erken terk etmesi ile gündeme gelen İncirliova Acarlar'da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırladığı proje ile AB'den hibe almaya hak kazanarak Portekiz'de gözlem çalışması yaptı. Çek Cumhuriyetleri'nin Prag şehrinde de 7 günlük erken okul terkini önleme ve Avrupa'da uygulanan yöntemler hakkında eğitim alan Acarlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aydın'da projelerini sergilediler.

Acarlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğretmenleri Öznur Salkım ve Selçuk Çınar tarafından hazırlanan ve uygulanan proje Aydın'da 2018 de 2 Avrupa Birliği projesi hibe almaya hak kazanan ve uygulanan tek okul oldu.

Erasmus + KA101 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği “Biz de varız Avrupa” isimli erken okul terkini önleme konulu proje kapsamında öğretmenler ilk hareketliliği İşbaşı Gözlem faaliyeti olarak Portekiz'in Braga kentinde gerçekleştirdi. Dona Maria Lisesi, Esprominho Eğitim Kurumu, AEMRN Okullar Grubu, Andrea Suares Eğitim kurumları, EPATV Meslek Liselerini ziyaret ederek, derslere katıldı. Portekizli meslektaşları ile toplantılar yapan öğretmenler, Portekiz Eğitim Sistemindeki iyi uygulamaları yerinde inceledi.

“Acarlarlı öğrenciler Portekiz'den belge aldı”

Son yıllardaki başarısı ile dikkat çeken Acarlarlı 10 öğrenci, Erasmus + KA102 Mesleki Eğitim Hareketliliği “Yeni Kapılar Açmak” isimli proje ile 15 gün Portekiz'de Muhasebe - Finansman alanında uygulamalı staj yaparak , mesleki gelişimlerine katkı sağladı. Yurtdışı yaşam deneyimi elde eden öğrenciler, değişik kültürleri tanıyıp uluslararası geçerliliği olan Europass Belgesi aldılar.