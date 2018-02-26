Acarlar’da yaşam çileye dönüştü

Yerleşim yerinin her tarafının çamur içinde kalması nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri artık çamurdan kurtulmak istediklerini söylediler.

Yaz sezonu sonunda alt yapı çalışması yapılması için Acarların sokaklarının kazıldığını ve aylardır çamur deryası içinde yaşamaya çalıştıklarını belirten kadınlar, “Artık ev çocuk yıkamaktan bıktık. Çocuklarımıza giydirdiğimiz kıyafetler sokağa adım attığı andan itibaren kirleniyor. Ayakkabı dayanmaz oldu. Artık çamurdan kurtulmak istiyoruz” diye konuştular.

Altyapı için mahallenin tüm sokaklarının aynı anda kazıldığını ve kazı işlemi yapıldığı günden bu yana hanımların çilesinin bitmediğini belirten mahalle sakinlerinden Hanım Atar, “Kışın girdiği günden bu yana çamur deryası içinde yaşıyoruz. Çocuklar evden çıktığı an geriye çamur içinde dönüyor. Aylardır altyapı çalışması bitince sıkıntımız son bulur diye bekledik. Hiç olmazsa sokaklara mıcır döksünler rahat yürüyelim. Yürüyecek yer kalmadığından ne ayağımıza ayakkabı dayanıyor, ne de çocuklara kıyafet yetişiyor. Sokaklar kazıldığı günden bu yana hanımların hiç huzuru kalmadı” diye konuştu.