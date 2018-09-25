Açık lise ve ortaokulun, olmayan okul aile birliğine zorunlu bağış

Türkiye'de yıllardır tartışılan zorunlu bağışlar bir türlü sonlandırılamadı. Aydın'da ortaokul ya da liseyi açık öğretimde okumak isteyenlerin kayıtları, binası bile olmayan okulun olmayan Aile Birliği'ne bağış yapılmadan gerçekleştirilmiyor.

2018-2019 Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte okul telaşı yeniden başladı. Eğitimlerine açık öğretim lisesi veya ortaokulundan devam etmek isteyenler de kayıt dönemi başladığı için Halk Eğitimi Merkezleri'ne akın etti. Kayıt yaptırmak ya da kaydını yenilemek isteyenler önce bankaya kayıt bedeli yatırdı. Dekontunu ibraz ederek kaydını yaptırmak ya da yeniletmek isteyenlerden elden Aydın'da nakit para alınarak kayıtlar yapılıyor. Her kayıt yaptıran veya kaydını yeniletenden zorunlu olarak toplanan 5'er TL'lik bağışlarda makbuz isteyenlere ise hazır bastırılmış üzerinde “Aydın Efeler Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Okul Aile Birliği Açık Lise/Açık Ortaokul Payı beş lira” yazılı bilet veriliyor.

“Bağışın zorunlu olması insanın zoruna gidiyor”

Açık ortaokul veya açık liseye kayıt için zorunlu olan ve devlet tarafından bedeli belirtilen bankaya yatırıp kaydı yaptırmak için dekont ile geldiklerini belirten vatandaşlar, “Kaydı yapan bilgisayar başındaki yetkili 5 TL almadan işlemi gerçekleştirmiyor. Herkes bu ödenen parayı zorunlu zannediyor. İsteyen kişiye para ödediğine dair önceden bastırılmış bir fişe benzer bir şey veriliyor. Bu zorunlu ödenmesi gereken bir para ise niçin bankaya yatırılmıyor, eğer zorunlu değil de bağış ise niçin bağış olduğu belirtilmeden zorunluymuş gibi toplanıyor. Verilen fişe benzer kağıdın üzerine aile birliği payı yazıyor. Bizim zaten okulumuz yok. Olmayan okulun nasıl aile birliği oluyor” diyerek duruma tepki gösterdiler.

Aydın İl Mili Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, toplanan 5 TL'nin Bakanlığın talimatı ile alındığını bu nedenle zorunlu bağış şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.