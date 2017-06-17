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17 Haziran 2017 14:56

Ada sahilleri bayrama hazırlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla ada sahillerinde aralıksız bir şekilde sabaha kadar çalışan ekipler sahilleri bayrama hazırlıyor.

Ada sahilleri bayrama hazırlanıyor

17 Haziran 2017 14:56


Büyükşehir Belediyesi; sahillerin sorumluluğuna verilmesiyle birlikte, gece gündüz yoğun mesai harcarken bakım ve temizliğinin yanında sahillere şemsiye ve şezlong yerleştirmeye başladı.


Ayrıca sahilleri yaza hazırlayan Büyükşehir; sahillerin, kıyıların ve peyzaj alanlarının çevre düzenlemelerini titizlikle yaparken özel olarak tasarlanmış araçlarla plajlardaki kumlar elenerek taş ve çöplerden temizlendi.


Kuşadası’nda bulunan vatandaşlar sahillerin renkli bir görüntüye kavuşması, yapılan çevre düzenlemeleri ve bayrama hazır hale gelmesinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.




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