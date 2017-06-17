Ada sahilleri bayrama hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi; sahillerin sorumluluğuna verilmesiyle birlikte, gece gündüz yoğun mesai harcarken bakım ve temizliğinin yanında sahillere şemsiye ve şezlong yerleştirmeye başladı.

Ayrıca sahilleri yaza hazırlayan Büyükşehir; sahillerin, kıyıların ve peyzaj alanlarının çevre düzenlemelerini titizlikle yaparken özel olarak tasarlanmış araçlarla plajlardaki kumlar elenerek taş ve çöplerden temizlendi.

Kuşadası’nda bulunan vatandaşlar sahillerin renkli bir görüntüye kavuşması, yapılan çevre düzenlemeleri ve bayrama hazır hale gelmesinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.