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05 Temmuz 2017 14:48

Ada sahillerinde çalışmalar devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla ada sahillerinde 24 saat esasına göre çalışan ekipler sahillerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ada sahillerinde çalışmalar devam ediyor

05 Temmuz 2017 14:48


Büyükşehir Belediyesi; sahillerin sorumluluğuna verilmesiyle birlikte, gece gündüz yoğun mesai harcayarak sahillerin ve peyzaj alanlarının çevre düzenlemelerini titizlikle yaparken özel olarak tasarlanmış araçlarla plajlardaki kumlar elenerek taş ve çöplerden temizleniyor. Ayrıca plajlara kum ilave çalışmaları da yoğun bir şekilde sürüyor. Vatandaşların her türlü ihtiyaç ve konforunun gözetildiği plajlarının her birinde soyunma kabinleri, duş alanları tatilcilerin hizmetine sunuluyor.


Kuşadası’nda bulunan vatandaşlar sahillerde titizlikle yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.




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