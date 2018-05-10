Adalet Bakanı Gül, Başsavcı Alper’i dualarla yad etti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Söke Koca Camii’nde düzenlenen törenin ardından merhum Başsavcı Mustafa Alper’in mezarına giderek burada dua edip Fatiha okudu.

Söke İlyasbey Camii’nde düzenlenen mevlide Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, daire müdürleri, merhum Mustafa Alper’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İkindi namazı öncesi Mustafa Alper’in memleketi Söke’ye gelen Adalet Bakanı Gül, anne Ulviye, eşi Hatıran Alper’in acılarını paylaştı. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in cenaze namazının kılındığı camide düzenlenen mevlit programına katılan Gül, daha sonra Kuşadası yolu üzerindeki mezarlıkta metfun bulunan Başsavcı Mustafa Alper’in mezarı başına gitti. Burada da merhum savcı Alper için okunan hatimlerin duasına katılan Adalet Bakanı Gül, Başsavcının mezarına karanfil bırakıp dua etti.

Bilindiği gibi 10 Mayıs 2017 tarihinde Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in içinde olduğu makam aracına kamyon çarpması sonucu Mustafa Alper şoförü ile birlikte hayatını kaybetmişti.