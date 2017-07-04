Rahatsızlığı süresince kendisini arayıp soran ve moral vermeye çalışan herkese teşekkür eden CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı ‘Adalet yürüyüşü’müzün 16. gününde 30 Haziran Cuma günü rahatsızlanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldım. Burada yapılan anjiyo operasyonundan sonra aynı gün İstanbul’da açık kalp ameliyatı (By-Pass) geçirdim. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Pazartesi günü normal servise çıkarıldım. Halen Hastanede tedavim devam etmektedir. Rahatsızlığım süresince beni merak ederek bilgi almak İçin telefonla arayan, mesaj atan, bizzat hastane ziyareti ile bana moral vermeye çalışan çok değerli dostlarıma, hemşerilerime ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.