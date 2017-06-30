Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 10:54

Adalet yürüyüşüne Efeler damga vurdu

Kuşadası eski belediye başkanı M.

Adalet yürüyüşüne Efeler damga vurdu

30 Haziran 2017 10:54

Esat Altungün efeler ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hendek yolunda buluştu ve Adalet yürüyüşüne destek verdi.


Kuşadası’ndan gece otobüslerle hareket eden Efeler, Kuşadası ve Aydın’ın çevre ve kültür öirgütleri AYÇEP ve KUŞÇEP üyeleri ile birleşerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Düzce-Hendek yolunda buluştu. Altungün ve arkadaşları ile birlikte adalet yürüyüşüne destek veren efeler, Kemal Kılıçdaroğlu ile renkli görüntüler oluşturdu.


Yürüyüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen eski Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, efeler ile birlikte adalet yürüyüşüne katılarak, kuvay-i milliye ruhunu çağrıştırdıklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
44
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    44°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    45°C
  • Pazar
    Sıcak
    45°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:43
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!