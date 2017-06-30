Adalet yürüyüşüne Efeler damga vurdu

Esat Altungün efeler ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hendek yolunda buluştu ve Adalet yürüyüşüne destek verdi.

Kuşadası’ndan gece otobüslerle hareket eden Efeler, Kuşadası ve Aydın’ın çevre ve kültür öirgütleri AYÇEP ve KUŞÇEP üyeleri ile birleşerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Düzce-Hendek yolunda buluştu. Altungün ve arkadaşları ile birlikte adalet yürüyüşüne destek veren efeler, Kemal Kılıçdaroğlu ile renkli görüntüler oluşturdu.

Yürüyüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen eski Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, efeler ile birlikte adalet yürüyüşüne katılarak, kuvay-i milliye ruhunu çağrıştırdıklarını söyledi.