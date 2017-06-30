Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 11:56

Adalet yürüyüşüne katılan CHP Aydın Milletvekili Yıldız kalp krizi geçirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Adalet yürüyüşü esnasında kalp krizi geçirdi.

Adalet yürüyüşüne katılan CHP Aydın Milletvekili Yıldız kalp krizi geçirdi

30 Haziran 2017 11:56

Hastaneye kaldırılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın tedavisinin devam ettiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Sakarya’daki Adalet Yürüyüşü sırasında fenalaşarak kalp krizi geçiren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yıldız’ın buradaki müdahalesinin ardından Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.


Olayın kendilerini çok üzdüğünü belirten CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, kendisinin de iki gün Hüseyin Yıldız ile birlikte ’Adalet’ yürüyüşünde birlikte yürüdüklerini belirterek, "Sayın Vekilimiz Hüseyin Yıldız’ın hiç bir sorunu yoktu. Aniden olmuş. Şu anda tedavisi devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle kendisi ile görüşemiyoruz. Yanındaki arkadaşlardan bilgi alıyorum" diyerek olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirip Milletvekili Hüseyin Yıldız’a geçmiş olsun dileklerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
45
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    45°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:43
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!