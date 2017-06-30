Hastaneye kaldırılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’daki Adalet Yürüyüşü sırasında fenalaşarak kalp krizi geçiren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yıldız’ın buradaki müdahalesinin ardından Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

Olayın kendilerini çok üzdüğünü belirten CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, kendisinin de iki gün Hüseyin Yıldız ile birlikte ’Adalet’ yürüyüşünde birlikte yürüdüklerini belirterek, "Sayın Vekilimiz Hüseyin Yıldız’ın hiç bir sorunu yoktu. Aniden olmuş. Şu anda tedavisi devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle kendisi ile görüşemiyoruz. Yanındaki arkadaşlardan bilgi alıyorum" diyerek olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirip Milletvekili Hüseyin Yıldız’a geçmiş olsun dileklerini iletti.