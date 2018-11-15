Aday adayı Hakan Çağlar Erürker, hedeflerini açıkladı

Ak Parti'den Aydın Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday adayı olan Hakan Çağlar Erürker hedeflerini açıkladı. Hakan Çağlar Erürker; “Cumhuriyetimizin 100. yılında medeniyet şehri Aydın'ımızı 100 proje ile 2023 Türkiye'sinin yıldız kenti yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Teşkilatın uygun bulması, AK Parti'nin yetkili organlarının aday göstermesi ve halk tarafından hizmet makamına taşıması halinde yapmak istediklerini ve ideallerini paylaşan AK parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, “Biz hazırız. 10 temel konu başlığında 100 hazır projemizle Aydınımızı Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye'nin yıldız kenti, medeniyet şehri yapmaya azimli ve kararlıyız. Aydın'ı dünya cenneti Ege Bölgemizin bereket ve medeniyet yatağı Büyük Menderes Havzasının başkenti yapacağız” dedi.

Hayata, siyasete, makama yaklaşımının; Hacı Bayram Veli'nin insana, mekana, geçmiş ve geleceğe hitap eden ““Olduğun yeri hak et, bulunduğun yeri pak et” kadim düsturunun oluşturduğunu kaydeden Hakan Çağlar Erürker, “Kaldı ki siyaset, iyilikte yarışmak, taş üstüne taş koymak, için yapılırsa değer kazanır. Bu anlamda Belediyeler hizmet makamıdır, yaraya derman olma, merhem sürme yeridir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünün hayata geçirilme makamıdır. Aydınımız uzun süredir yaralıdır. Aydınlı hakkı olan hizmeti alamamakta, çevremizde bütün iller kalkınırken Aydın yerinde saymaktadır. 31 Mart 2019 Seçimleri Aydın'ın önünü açma vaktidir” diyerek projelerini detaylarını ilerleyen süreçte paylaşmak üzere açıkladı.

Hakan Çağlar Erürker 10 konu başlığı altındaki 100 projesinin; ‘Tarım, turizm, ticaret - sanayi - enerji (jeotermal, katık atık dönüşüm, yenilenebilir enerji), gençlik (eğitim, istihdam oluşturma, meslek kazandırma, spor), ulaşım (raylı toplu taşıma, yol, kavşak, trafik, otopark vd.), sosyal belediyecilik (aile, kadın, anne, bebek, yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi), altyapı (su, yol, kanalizasyon), çevre - doğa (yeşil alan, park), kültür - medeniyet ve bölgesel işbirlikleri üst başlıklarında toplandığını kaydetti.

Bunun yanında işbaşı yaptığında Aydınlıyı rahat ettirecek, günlük yaşamını kolaylaştıracak acil eylem planlarının da hazır olduğunu belirten Hakan Çağlar Erürker “Hemşerilerimizle hep birlikte gönül seferberliği içinde Aydınımızı; başta Büyükşehir olmak üzere yatırımcı, kalkınmacı ve hizmet odaklı AK Belediyecilikle buluşturmak, Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te Türkiye'nin Yıldız Kenti, Medeniyet Şehri' yapmanın azmi ve kararlığı ile çalışacağız” ifadelerine yer verdi.